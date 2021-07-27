郭婞淳登世界舉重女王寶座 總重236公斤破奧運紀錄

台灣「舉重女神」郭婞淳今(27)日在東奧舉重女子59公斤級奪金，拿下台灣本屆東京奧運的首面金牌，沒想到在她耀眼成績背後，卻藏著坎坷的童年，郭婞淳出生時因臍帶繞頸超驚險，所幸成功倖存下來，因此取名為「婞淳」，而且坎坷的成長過程反而成為她一路戰勝挫折的最好安排。

根據郭婞淳粉絲團透露，她出生時有體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等棘手問題，因成功倖存下來，才將名字取婞淳。由於她母親長期在外地工作，郭婞淳是由外婆帶大的，家裡環境非常刻苦，還一度因積欠房貸，連夜搬到工寮或借住親戚家，甚至經常沒錢吃早餐。天生愛運動的郭婞淳，藉由運動找到自己的心靈寄託，還透過體育獎學金及獎金負擔自己的學費、幫助家中經濟。

郭婞淳27日在東奧舉重女子59公斤級奪金，沒想到在她耀眼成績背後，卻藏著坎坷的童年，而且因為克服了出生時的超棘手問題才取名為「婞淳」。(圖截自臉書/郭婞淳 KUO, Hsing-Chun)

郭婞淳透露，國中時最喜歡的運動是籃球跟田徑，尤其當年代表學校參加全中運接力賽更是奪牌熱門，可惜意外在比賽中掉棒，最後無緣獎牌，還因此自責痛哭一整天，沒想到隔天竟在舉重項目輕而易舉的奪得金牌，無心插柳的結果，反而讓她發現自己更適合舉重。

從高一下就進入國家隊培訓的郭婞淳，逐漸在國際賽中展露頭角，不料在備戰2014年亞運練習時不慎被槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，更痛苦的是復健階段，原本可以輕鬆舉起的重量，傷後用盡全力卻無法舉起，加上外界的耳語，讓她一度懷疑自己是不是回不到以前的狀態，所幸在教練、醫生、團隊的鼓勵下，她選擇用正面的心態去面對，為自己、為家人做最大努力。

郭婞淳回憶起被槓鈴壓傷的當下，躺在地上的她只想著，在國訓中心等救護車都這麼久，如果是發生在她的家鄉或更偏遠的地區怎麼辦？因此她拿出自己在國際賽的奪牌獎金，捐了價值150萬的救護車。她認為人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽，並且相信所有的挫折，都是最好的安排。