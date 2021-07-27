台積電好威。經濟部智慧財產局今發布2020年上半年專利統計，台積電在發明專利上共申請1263件、年成長2.3倍，兩項不但是本企最高。件數更是首度半年內突破1000件，刷新自身紀錄，研發布局遙遙領先其他公司。

根據智慧局統計，上半年三項專利(發明、新型、設計)申請合計3萬5264件，年增4％。雖看似回溫，但對比2019年上半年3萬5534件，仍負成長0.7％。勉強回到疫前水準。單以發明專利看，本國人件數成長13％，較外國人增幅度來得大，尤其企業專利占比78.5％，成長率創近5年最高。

台積電上半年1263件，成長率高達237％，兩項都遙遙領先其他公司。以第二名友達來說，僅有225件，不到台積5分之1。成長率第二高是排第5名的南亞科，年增117％，也僅其一半。

外國法人部分，則以高通發明專利454件，比第二、三名應用材料、三星電子304、288件都高出不少。不過成長率，以排第9名的韓國電商巨擘韓領網科，增加442％最高。

除了企業外，大專校院發明專利件數是較上年同期略減，以陽明交大59件居第1。研究機構較上年同期增加4％，以工研院101件最多。金融三業最積極是中國信託，發明申請19件、新型66件。