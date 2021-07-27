雲門舞集創辦人林懷民代表作《流浪者之歌》，於2016年封箱，近期在網路重新播映，又在高雄流行音樂中心接種站播映，為現場醫護、打疫苗的民眾加油打氣。

《流浪者之歌》是林懷民1994年的作品，他安排舞者和3噸半經過特殊處理的金色稻米，在舞台上與米共舞，為現代舞做了開創。最後一幕從天而降的金色稻米，有如金色瀑布，全體舞者跳起旋轉舞，震撼人心。而舞作裡站立不動的僧人，任由金色稻米從頭頂上落下，成為《流浪者之歌》裡的經典風景。

藝術陪伴打疫苗不是頭一回，先前大提琴家馬友友，在美國麻州校園接種第2劑新冠肺炎疫苗後，有15分鐘的等待觀察期，他拿起大提琴坐在角落自在地演奏巴哈〈無伴奏組曲〉、舒伯特〈聖母頌〉等，也令一旁民眾驚喜、感動，報以熱烈掌聲。

之前高雄巨蛋施打疫苗現場，方圓之間樂團團長蔡世宏及高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言，也在現場演奏，陪伴民眾度過打疫苗時光。