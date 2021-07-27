瑞典著名的紳寶(Saab)工業公司航空部門宣布，已經將第2個T-7A教練機的尾部結構運送到美國，用於 T-7A 飛行測試。

防衛部落格(defence-blog)報導，根據紳寶公司的新聞稿，這段尾部機身部分，有經過修改，是依據美國空軍先前的飛行測試做出調整。機尾於 2021 年 7 月 24 日從林雪坪(Linkoping )工廠出發，運往波音公司位於密蘇里州聖路易的裝配工廠。

這一來一去的跨洋運輸顯然頗為麻煩，因此未在在T-7A測試告一段落，各組件都定型以後，就可進入實際量產階段，紳寶已在美國印第安納州西拉法葉市(West Lafayette)已立新的生產工廠，將承擔 T-7A機尾部的生產工作。

T-7A 紅鷹教練機，是美國空軍的下一代超音速噴射教練機，該飛機受益於新一代的電腦模擬與預先生產工法，使得它的發展速度超級快，從TX 原型機到首飛，僅用了 36 個月。

而且製造流程還頗模組化的樣子，2021年4月，紳寶第1個T-7A後機身交到聖路易廠，隨後僅用不到 30 分鐘的時間，就完成與前機身的組裝，此一效率在以前是難以想像的。

不過，美國空軍上個月表示，T-7A的量產仍要等到2023年末才會展開，因此在短期間，美國空軍的新進飛行員仍依靠T-38C教練機來學習飛行。