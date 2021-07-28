社群網站「臉書」（Facebook）今天表示，正集結旗下硬體、遊戲及虛擬實境各領域專家之力，共同打造三維虛擬實境的數位世界「元宇宙」。

元宇宙（Metaverse）一詞是由科幻作家尼爾．史帝芬森（Neal Stephenson）所創，意指共享的線上世界，可讓許多使用者互動、消費、使用媒體，甚至可能工作。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）將此計畫，視為公司未來的重要一環。

臉書高階主管博斯沃斯（Andrew Bosworth）表示：「今天我們成立元宇宙產品團隊…匯集各小組共同專心打造這項深具野心之舉。」

博斯沃斯說，如Portal智慧螢幕以及Oculus虛擬實境頭盔等臉書硬體，讓人們即使分處兩地，也能宛如近在身邊。

Instagram小組的夏哈（Vishal Shah）將負責帶領嶄新的元宇宙產品團隊。

開發熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的美國遊戲公司Epic Games今年稍早宣布募資10億美元，部分金額將投入元宇宙的願景。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100727