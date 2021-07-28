社群網站「臉書」（Facebook）今天表示，正集結旗下硬體、遊戲及虛擬實境各領域專家之力，共同打造三維虛擬實境的數位世界「元宇宙」。
元宇宙（Metaverse）一詞是由科幻作家尼爾．史帝芬森（Neal Stephenson）所創，意指共享的線上世界，可讓許多使用者互動、消費、使用媒體，甚至可能工作。
臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）將此計畫，視為公司未來的重要一環。
臉書高階主管博斯沃斯（Andrew Bosworth）表示：「今天我們成立元宇宙產品團隊…匯集各小組共同專心打造這項深具野心之舉。」
博斯沃斯說，如Portal智慧螢幕以及Oculus虛擬實境頭盔等臉書硬體，讓人們即使分處兩地，也能宛如近在身邊。
Instagram小組的夏哈（Vishal Shah）將負責帶領嶄新的元宇宙產品團隊。
開發熱門遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的美國遊戲公司Epic Games今年稍早宣布募資10億美元，部分金額將投入元宇宙的願景。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100727
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。