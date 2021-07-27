「您是否認為病毒溯源問題已經被政治化？」大陸CGTN（中國環球電視網）智庫26日晚間發佈網上民意調查報告，參與投票的全球網民80％認為新冠病毒溯源問題已經被政治化。

這份民意調查從24日凌晨開始，使用聯合國的官方語言包含中文、英語、俄語、法語、西班牙語和阿拉伯語進行。截至25日晚上10點，在參與投票的網民中，推特平台上西班牙語網民高度認同「新冠病毒溯源問題已經被政治化」的比例達90％；法語、俄語、英語網民認同比例分別是88％、83％、70％；阿拉伯語網民認同的比例為68％。

據大陸央視報導，在臉書平台上，英、西、法、阿、俄語網民平均83％認為溯源問題已經被政治化。

有英語網民指出，WHO應努力解決政治壓力，病毒溯源是美國企圖遏制大陸崛起的政治策略；有西語網民認為，病毒溯源相關的輿論由大媒體控制著；有法語網民留言，美國想以病毒溯源為由進一步制裁大陸。

此外，CGTN智庫在分析時發現，全球網民發表的評論中，較高頻率出現的關鍵字是「政治壓力」、「美國制裁」、「媒體控制」、「經濟補償」、「阻止中國發展」等。

另外透過調查結果也顯示，從參與投票的英、西、法、阿、俄語網民，在推特平台上支持在多個國家展開溯源調查的為83％；在臉書平台上的支持率為79％；在中文微博平台上的支援率高達93％。