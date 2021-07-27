疫情持續，近日傳出多名陸配之子「小明」即便申請到教育部開通的「新生專案」名額，卻仍無法回台就學，國教署回應，配合指揮中心後續視國內外疫情及社區防疫執行情形辦理，如能開放邊境，將再行協處。

去年初大陸爆發新冠疫情，導致眾多陸配之子滯留大陸大半年才得以赴台，今年則因為台灣5月疫情開始居高不下，甚至有「小明」4月30日申請到國教署「新生專案」名額，原本計畫即將新學期來台就讀小學一年級，入台證也已申請完成，5月中旬卻被告知無法入境台灣。

對於上述情況，教育部回應，因應國內疫情嚴峻，依指揮中心裁示，我國自5月19日開始，僅開放持有效居留證的非本國籍人士，或是具緊急、人道考量（指奔喪、探視重病親屬）等專案許可持有效入出境許可證者得以入境，其餘均不得入境我國。

教育部也提到，即便自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，但指揮中心考量全球疫情回升、Delta變異株持續傳播，為避免境外移入病例，增加我國檢疫防疫量能及醫療資源負擔，將持續執行邊境嚴管措施，未持有我國有效居留證之非本國籍人士，仍暫緩入境。

至於陸配孩子就學困境，教育部稱，有關110學年度境外生專案，或原屬109學年度國小新生之陸籍配偶子女返國就學事宜，待指揮中心後續視國內外疫情及社區防疫執行情形，如開放邊境後，再行協處。