台灣「舉重女神」郭婞淳創奧運紀錄奪金，民進黨立委吳思瑤確把「郭婞淳」寫成「陳玟卉」。（取自PTT）

台灣「舉重女神」郭婞淳27日台灣時間下午2點50分在舉重女子59公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤3創奧運紀錄奪金，完成「金滿貫」，也是台灣在本屆東京奧運首金。但民進黨立委吳思瑤在恭賀之餘，竟把郭婞淳寫成「陳玟卉」，遭網友痛批「連名字都可以寫錯，再繼續蹭阿」、「還說守在電視前」！

消息傳出，不論是國民黨或民進黨政治人物，都在臉書發文表示看到郭婞淳奪金那一刻，非常感動，一片恭喜之聲。

民進黨立委吳思瑤也在臉書恭賀，「郭婞淳 KUO Hsing-Chun 你太棒了！！！！！恭喜舉重女神拿下奧運女子59公斤級舉重金牌，抓舉103公斤、挺舉133公斤，雙雙刷破奧運紀錄，守著直播的我都跟著熱血沸騰了！」

不過吳思瑤臉書所貼的照片，雖然是郭婞淳，但是姓名卻寫成「陳玟卉舉重女子64公斤級」，後來才更正為「郭婞淳舉重女子59公斤級」。

網友在吳思瑤臉書留言大酸，「只會蹭熱度，你有關心其他奧運選手嗎？整個臉書都是得獎選手，沒有關心其他選手的近況，立委！你是民選的民意代表，不要只會蹭熱度。好嗎？」、「連名字都可以寫錯，再繼續蹭阿！」、「就算要蹭熱度也用點心吧」、「還說守在電視前勒」、「蹭也要沒有破綻好嗎，蹭熱度有比賽妳一定金牌」！