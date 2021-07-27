大陸知名經濟學家、北大國發院院長林毅夫日前在一場演講中指出，中國經濟規模的快速發展導引出中國崛起，形成百年未有之大變局，要走出這一變局也只能通過中國的繼續發展直到中美關係達到新的平衡。這個新的平衡會在中國人均GDP達到美國一半的時候，穩定的世界新格局就將出現。中美關係會步入一個相互接受、和平共處的新階段。

林毅夫在27日下午於2021年中國企業未來發展論壇上發表的演講中指出，中國100年前是世界上最貧窮落後的國家，改革開放之後，中國經濟發展保持著平均每年9.2%的增長速度，這在人類經濟史上是不曾有過的奇跡。2010年中國經濟規模超過日本，成為世界第2大經濟體。2013年成為世界第一大貿易國，2014年成為世界第一大經濟體，2019年人均GDP超過一萬美元。

他表示，從經濟的角度來看，1900年八國聯軍攻打北京時，英、美、法、德、義、俄、日、奧等8國是當時世界上最強盛的工業化國家，其GDP總量占世界總量的50.4%。現在國際上也有8國集團，指的是美、英、德、法、義、俄、日和加拿大，這8國在2000年GDP總量占世界總量的47%，但是到2018年，8國集團GDP占世界總量的比重下降至34.7%，也因此失掉主導世界格局的能力。最明顯的是2008年發生國際金融危機，8國集團已無力應對，被20國集團所取代。

林毅夫解釋道，8國集團在世界經濟比重的下滑，主要原因是中國在改革開放後迅速崛起。2000年之後中國的經濟規模上升得非常快，2014年超過美國成為世界第一大經濟體，國際影響力越來越大，這些變化引起美國強烈不安，於是開始圍堵中國。全球最大的兩個經濟體之間的矛盾衝突必將給世界發展帶來不確定性甚至挑戰，這就是「百年未有之大變局」產生的主要原因。

林毅夫強調，百年未有之大變局的產生是因為中國崛起，要走出這一變局也只能通過中國的繼續發展直到中美關係達到新的平衡。他認為，當中國人均GDP達到美國一半時，穩定的世界新格局就將出現。由於中國人口是美國的4倍，那時中國的經濟規模將是美國的2倍。中國經濟發達的3市5省（北京、天津、上海等3市和東部的山東、江蘇、浙江、福建、廣東5省）的人均GDP和經濟規模都將與美國相當，生產力與科技先進程度趕上美國，那時美國將失去對中國的卡脖子技術優勢。

他說，當中國的人均GDP達到美國一半時，中美關係會步入一個相互接受、和平共處的新階段。理由是：首先，美國失去了卡中國脖子的技術優勢；其次，當中國的經濟規模已經達到美國的2倍，美國再不高興也改變不了這個事實；最後，中國是世界上最大的市場，美國為了國內就業和經濟發展離不開中國市場。

林毅夫舉例說，中日關係的變化就是一個值得觀察的先例。日本在整個二十世紀都是亞洲的領頭羊，但在2010年中國超越日本成為亞洲第一大經濟體，日本右派感到失落，試圖製造釣魚島事件激怒中國，但中國不為所動，保持快速發展，如今經濟規模已經達到日本的2.8倍，日本再不高興也改變不了這個事實，而且日本為了國內就業與經濟發展也離不開中國市場，中日關係又開始緩和。

因此，林毅夫強調，面對百年未有之大變局，中國只有通過進一步發展來走出困局。