江蘇南京26日再新增本土新冠肺炎確診31例，本輪疫情已一周，目前擴及5省9市，疫情傳播鏈達126人。南京市疾控中心今指出，經基因測序顯示引起此次疫情的病毒株為Delta毒株，必須用更嚴的防控措施阻止傳播。當局並宣布暫停KTV、電影院等密閉場所營業。零售藥局暫停向市民銷售退燒、止咳和抗生素等藥品。

從7月20日南京祿口機場查出陽性病例起，至7月26日，南京市累計報告本土確診病例106例（66例輕型，38例普通型，2例重症），本土無症狀感染者6例。。另還擴及5省9市發現有南京旅居史者確診。

市疫情防控工作指揮部今日宣布，暫停KTV、電影院等密閉場所營業，暫停培訓機構實體服務，全市零售藥店暫停向市民銷售(含網路銷售)退燒、止咳、抗病毒和抗生素等「四類藥品」。並宣導非必要不外出、不離寧。

同時，江蘇省交通運輸廳也發布，開展全省公路疫情防控查驗，在環江蘇省界公路設置「離蘇查驗點」。對南京牌照車輛駕乘人員核酸檢測證明及健康碼查驗，做到逢車必查，逢人必驗。能提供離寧時48小時內核酸證明且健康碼為綠碼者，自由通行；不能提供核酸證明或健康碼為黃碼的，實行勸返。健康碼為紅碼的，禁止駕乘人員離開車輛，由當地衛健部門按規定實施集中隔離醫學觀察。