雲林縣口湖鄉成龍溼地由觀樹教育基金會營造10餘年，成為地層下陷轉型示範區，針對防疫降級與暑假旅遊季，27日推出「溼地生態半日遊」，主要以戶外與半戶外活動為主，減少室內群聚風險，遊客可賞鳥、摸文蛤，紓緩長期悶在家裡的壓力。

成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，經農委會林務局委託觀樹教育基金會經營，已成為台灣西南沿海重要的生態熱點，防疫3級警戒期間暫停導覽2個月，基金會27日配合防疫降級，推出「溼地生態半日遊」。

基金會主任郭淑貞表示，為了讓大家紓壓，特別規劃了半日的戶外與半戶外遊程，邀大家來全台文蛤主要產地，漫步在成龍溼地周邊欣賞夕陽、野鳥，了解高腳屋的故事，以兼具趣味與知性的方式認識溼地生態與文蛤養殖，還能實際下水摸蛤仔，團體預約另有遊覽車車資補助。

郭淑貞說，成龍溼地是地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，邀請世界各國藝術家駐地創作，並融入當地社區文化，兼具生態、人文等元素，非常適合全家同遊。

基金會針對口湖鄉地層下陷問題，在成龍溼地旁興建1棟兼具防洪、節能的「別墅高腳屋」，2018年落成啟用，是全台第1座合法高腳屋，其高腳設計可因應至少50年的地層下陷，目前高腳屋做為「成龍溼地說書館」，半日遊將詳細介紹高腳屋這種「與水共存」的特色住宅。

郭淑貞指出，基金會為友善土地，進行「不抽地下水養殖」計畫，以生態養殖方式混養文蛤、白蝦、虱目魚，半日遊將安排民眾下水摸文蛤，親身體驗溼地與產業共生的成功案例。