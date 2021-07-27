雲林縣北港鎮大部分知名小吃仍不開放內用。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮商圈有眾多知名排隊小吃，27日只有少數店家開放內用，主要是擔心內用出現防疫破口，因此還是決定維持外帶不內用。知名糕餅店也不開放試吃，並持續控制人流，強調疫情還未完全控制，寧願少賺一點，防疫安全第一。

朝天宮商圈知名排隊小吃福安鴨肉飯表示，防疫警戒降至2級前已先營業數日試水溫，多數顧客擔心還沒正式解封，內用風險相對提高，所以27日防疫警戒降級首日，仍維持外帶不內用。

另1家小吃店指出，小吃店的內用空間通常不大，所以生意好的時候需要排隊，若開放內用採梅花座，根本容納不了幾個人，設置隔板則需增加成本，所以乾脆不開放內用。

朝天宮旁「廟邊假魚肚」，是少數開放內用的店家，老闆說還是有一些顧客喜歡在路邊吃飯的感覺，因此把原本10桌減為5桌，每桌限坐1人，營業額增加2、3成，有顧客表示在鎮內找了很久，總算找到1家可以內用的小吃。

知名糕餅店日興堂認為，朝天宮進香遊客來自全台各地，若開放試吃，可能出現防疫破口，因此還是維持防疫3級警戒原則，不開放試吃並管控店內顧客人數，寧可少賺一點也要做好防疫工作。