台灣舉重女將郭婞淳威震東奧賽場，以大差距摘下女子59公斤級舉重金牌，還在剩餘的最後機會順便挑戰一把挺舉世界紀錄（沒有成功）。總統蔡英文（或是總統的小編）第一時間就在推特以英語發出恭賀文，稱讚「我們的奧運掌旗官郭婞淳打破了3項奧運紀錄摘金（broke 3 Olympic records）」。

總統蔡英文以英文推文祝賀郭婞淳摘下金牌。（翻攝自推特）

然而此則推文的用詞有誤，郭婞淳並沒有「打破」奧運紀錄，因為國際舉重總會於2018年調整量級，原本的女子58公斤級改為女子59公斤級，所以一切紀錄也重新計算。本屆因此無紀錄可破，最高的成績就自動成為新紀錄，郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤同時創下奧運第一批的女子59公斤舉重紀錄。

因此奧運官網以「making（創造）」，《路透社》以「setting（締造）」來描述郭婞淳的新紀錄。如果硬要說郭婞淳破奧運紀錄，請問她破了哪位選手的紀錄？

至於原先的奧運女子58公斤級舉重紀錄還保留著（計算到2018年），分別是泰國女將Sukanya Srisurat在里約奧運抓舉110公斤、大陸女將陳艷青在北京奧運挺舉138公斤、大陸女將李雪英在倫敦奧運的總和246公斤。