業者進駐東港鵬村溼地打造成親子遊憩兼環教空間，並提供大鵬灣內久違的單車出租服務，吸引不少遊客目光。（謝佳潾攝）

業者進駐東港鵬村溼地打造成親子遊憩兼環教空間，並提供大鵬灣內久違的單車出租服務，吸引不少遊客目光。（謝佳潾攝）

業者進駐東港鵬村溼地打造成親子遊憩兼環教空間，並提供大鵬灣內久違的單車出租服務，吸引不少遊客目光。（謝佳潾攝）

東港鵬村溼地因鮮為人知，被稱為大鵬灣祕境，近期業者進駐後引起關注，而業者不僅用行動證明他們提高生態維護量能，還因提供大鵬灣內久違的單車出租服務，吸引不少遊客目光，成為風景區內親子遊憩兼具環境教育的新興場域。

大鵬灣風景區內有6座溼地公園，而鵬村溼地是面積最大的、約有10公頃，內有豐富的鷺科、紅樹林生態，且入口處就位在台17線旁，但因曝光度不足，連在地人都幾乎不知曉，直到園內的裝置藝術「造物手」屢獲國際設計大獎後，名聲才漸漸打開，不過又因指標太少，大家還是只聞其名不知其點。

然而，大鵬灣洪姓遊湖業者卻對其情有獨鍾，他說，在鵬管處還沒建設園內遊客中心時，他就一直向管處表明想進駐經營的決心，而等了2年多終於等到競標，且也如願拿下標案，但他不期望鵬村溼地能賺大錢，而是期許它能把遊客留下來。

他說，經營遊湖船多年來，最怕被遊客問「搭完船後，大鵬灣還有哪裡好玩」，他坦言，大鵬灣真的很難找到一個點可以讓遊客久待，且自從BOT廠商退場後，大鵬灣內沒有地方可租借單車，大鵬灣有最好的單車道卻無車可騎，對觀光來說是一大阻力。

因此，他評估鵬村溼地有發展可能，一來生態豐富有看點，二來內有單車道連結整個大鵬灣，所以在接手後除打造餐飲販售空間外，首先做的就是引進16台單車，他說，之後還會持續增加，並爭取在濱灣公園也設租借點，藉甲地借乙地還的方式，增加觀光效益。

不過，他也坦言，在溼地公園進行商業行為，多少會引起側目，但他直言，「業者是提高生態維護量能」，他回憶道，進駐初期真的發現不少人偷跑進溼地釣魚，遊客中心還成為釣客的聚會所，此外也有露營車亂入，而他們發現後都立即通報鵬管處，更落實環境維護。

微解封後，陸續有親子客到鵬村溼地玩，遊客稱，環境舒服有度假的感覺，而且還有導覽解說、控管人數，在親近自然的同時又不會造成生態困擾。