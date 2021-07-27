受到市場傳言電商巨頭亞馬遜將採納比特幣支付，以及空頭平倉帶動的軋空行情，比特幣周一盤中一舉衝破4萬美元大關，不過在亞馬遜出面否認後，比特幣周二應聲回軟。

加密貨幣市場行情周一相當火熱，比特幣盤中最高升破4萬美元大關，創六周新高價，短短24個小時暴漲逾14％。周二回軟後最低下探36538美元，跌近3％。以太幣同步拉回至 2218美元，跌幅也有近2％。

比特幣周一強漲的另一個主因是軋空行情，根據Bybt的資料，周一共有7.4億美元的比特幣空頭部位遭強制平倉，平倉金額創近三個月新高。

數位貨幣硬體錢包Ballet創辦人執行長李（Bobby Lee）指出，「過去兩個月來加密貨幣市場一直沒有什麼好消息，如今終於有利多出現，所以投資人與市場炒手藉機重建部位買回比特幣，因而造成價格飆漲。」

針對有媒體報導亞馬遜今年底前將採納比特幣支付，並於明年底前推出自家數位貨幣，亞馬遜發出聲明駁斥相關報導。

亞馬遜指出，相關新聞為「不實的」報導，不過該公司也坦承正在研議導入加密貨幣至亞馬遜的可能性，「我們深信未來將建基於具有現代化、快速與平價支付的新科技，公司希望能為亞馬遜的客戶盡快實現此一願景。」

投銀D.A. Davidson資深研究分析師佛爾特（Tom Forte）表示，他不認為亞馬遜短期內會開放平台採用比特幣。

佛爾特指出，以線上零售商Overstock.com為例，該公司比特幣支付僅占總交易額不到1％，「從交易與炒作的角度，比特幣已證明機制可行，但迄今未能證明可以當作支付的貨幣。」

比特幣的支持者似乎已不再主打數位貨幣的價值，而是轉為標榜比特幣具有價值儲存的功能，類似黃金與其他商品。

比特幣並非由銀行或政府發行，但可以讓使用者以匿名的方式付款。