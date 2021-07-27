「舉重女神」郭婞淳太神啦！她今（27日）出戰舉重女子59公斤級項目，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤三創奧運紀錄，為台灣摘下本屆奧運首面金牌。同時，她在試圖締造世界紀錄失敗倒地，露出的一抹可愛微笑更是迷倒全世界觀眾，讓PTT鄉民暴動直呼郭婞淳根本超級大正妹，同時更起底一張郭婞淳難得小露性感的照片，大讚郭婞淳「全台最正」！

郭婞淳在場上為台灣努力拚出東奧首面金牌，讓台灣人好感動，除了輿論瘋狂大讚她人正心美的超級正妹，更起底一張她不同於比賽場上穿著運動服裝一面，罕見穿著露出香肩的氣質禮服照，驚豔狂讚「正爆」、「台版神力女超人，又正又強」、「141跌倒那笑臉，有夠正」、「天然沒整，五官美呀」、「今天她最正」。

其實這張照片是出自於郭婞淳2017年出席保養品品牌活動，當時她身穿寶藍色禮服，甜美模樣與以往舉重場上的形象有著不小落差。對於難得有機會能露出甜美小女人一面，她有點不習慣地表示，其實非常害羞。

郭婞淳當時受訪時謙虛表示，舉重選手肩比較寬，所以對於穿這種衣服不是很有自信，但內心也是很期待今天活動，可以把她罕見打扮的妝髮與服裝不同一麵給大家看。被問起認為自己全身上下哪裡最美時，她更不改幽默開朗個性，開玩笑說眼睛，還反問媒體不覺得嗎？逗樂現場眾人。