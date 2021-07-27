嘉義市等5縣市因高中職教師疫苗施打時程尚未安排，全國高級中等學校教育產業工會(以下簡稱全中教)呼籲教育部，基於維護學生受教權，5縣市的教師疫苗接種應比照其他縣市，7月底前完成第一劑施打，被點名的嘉義市教育處回應，嘉義市是疫苗接種優等生，目前高中職與補教業者的疫苗施打其實就是在等中央撥補就可以安排施打。

嘉市教育處長林立生今27日表示，有關嘉義市高中職端的疫苗施打，教育處多次詢問教育部國教署疫苗配發進度，但教育部表示，專案造冊疫苗會持續與衛福部聯繫，後續仍須視衛福部通盤考量安排配發。

嘉義市高中職教職員施打疫苗數量造冊人數共1353人，包括嘉義市1130人、嘉義縣105人和外縣市118人，林立生強調，嘉市配合中央政府，如今卻引來指責，很冤枉，有被當笨蛋的感覺。

嘉義市長黃敏惠今下午也在直播時提及，我們知道疫情讓各行各業很辛苦，但疫苗的量真的不足，許多特定類別的疫苗也沒有補齊過，可以施打的嘉義市都已經施打完，而今天中央針對相關專案對象回應是「目前規定還沒開放，只有造冊，還沒核准施打，要求還沒開打的類別停止施打」。

黃敏惠說，知道大家的憂慮，這讓人很不捨，在此向大家說明，我們對疫苗是「劑劑必較」，一旦中央有疫苗撥補下來，我們都會盡快安排施打，也絕不會有疫苗放到過期的問題。