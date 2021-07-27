COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」今天下午2時起重新開放，新增選擇接種高端疫苗選項，截至下午5時，短短3小時內共有3萬7814人僅選高端疫苗，表達非高端疫苗不打的意願。

陳時中今天下午於中央流行疫情指揮中心記者會表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今天下午2時起重新開放意願登記，呼籲18歲五（含）以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

據指揮中心統計，截至今天下午5時，全國完成意願登記人數尚未接種人數共763萬5082人，僅勾選AZ疫苗共32萬2541人，占比4.22%，非莫德納（Moderna）疫苗不打的共341萬8435人，占比44.77%，單選高端疫苗的共3萬7814人，占比0.50%。

疫苗登記意願為多重選擇的部分，願意打AZ或莫德納疫苗者共364萬690人，占比47.69%；願意打AZ或高端疫苗者共7186，占比0.09%；願意打莫德納或高端疫苗者為2萬8540人，占比0.37%。AZ、莫德納、高端三種疫苗都願意接種的有17萬9876人，占比2.36%。

另外，第4輪「預約接種」作業也在今天開放，截至今天下午5時，符合預約資格者共138萬747人，已完成預約91萬9480人，占符合預約資格人數66.59%。指揮中心指揮官陳時中表示，只要日前已經登記意願，且符合接種資格，不用等到簡訊，也可進行預約。