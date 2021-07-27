7-11「CITY CAFE咖啡智FUN機」進駐到企業商圈內，地方法院等機關皆可設置。（7-11提供）

降級不解封、低接觸服務持續被需要，7-11將於8月2日起，首創成立外送業者入口平台「OPEN送」，攜手Uber Eats、foodpanda、foodomo，打造在地最大O2O外送整合服務平台；同時搶攻企業茶水間商機，導入「CITY CAFE咖啡智FUN機」，首創免店員、免下載程式、免預約、35秒即可自製一杯咖啡，短短5個月已搶進約20個企業辦公商圈。

看好蓬勃的外送市場，7-11將自8月2日起，首創外送業者入口平台「OPEN送」，可一站享有Uber Eats、foodpanda、foodomo 3大外送品牌服務，可透過OPEN POINT APP進入，通往各外送平品牌7-11外送專區，共上百款商品、熱壓吐司、天素地蔬系列可透過線上訂購、宅送到家，或到店自取，搶攻防疫低接觸服務商機，首波北中南200家門市提供服務，預估8月底突破600家，力拼1年達1200家。

為慶祝此新合作，7-11也推出首購5折優惠，年底前首次在Uber Eats 生鮮雜貨外送區，選購7-11外送商品，輸入「711首購」優惠序號，享首購5折優惠（最高折抵100元）。

另一方面，防疫也帶動低接觸需求，7-11「CITY CAFE咖啡智FUN機」搶攻辦公商圈，5個月來即搶進約20個企業交誼廳、員工餐廳、科技廠辦茶水間，包括：金控總部、科技大廠、政府機構等，可搭配7-11的「智FUN機」架構新型態智能微型商圈，預計雙機年底前將鋪機超過1500台。