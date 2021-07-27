跟你說投資香港賽馬與流行服飾一定賺錢，大里一位50歲莊姓婦人，聽信交友軟體一位自稱華僑的陳男所言，要到華南銀行大里分行匯出美金11萬6千513.34元，黃姓行員即時通報員警，經中市警局霧峰分局國光派出所員警與行員共同耐心解釋及勸說，莊婦終於打消匯款念頭成功阻詐，驚險保住婦人高額積蓄。

莊婦表示，在網路交友軟體認識自稱住美國紐約的陳姓男子，陳男早晚噓寒問暖、並分享投資經驗，進而慫恿投資香港賽馬與時尚服飾等，保證獲利、穩賺不賠、低風險又高報酬，要婦人匯款給他，代為操作。莊婦一時被迷惑，到銀行欲匯款美金11萬6千513.34元（台幣326萬9千299元）華南銀行大里分行黃姓行員覺得莊婦遇到詐騙集團，於是通報警察單位。

國光派出所員警張哲瑋、林明緯，向莊婦指出，跨國詐騙集團成員，多利用臉書或其他交友APP等網路社交軟體，謊稱其為香港、澳門等地的海關人員、投資顧問或彩金公司主管等身分，並使用高帥型男照片，以吸引被害人目光，在假意交往和博取信任後，常謊稱有內線投資機會，且穩賺不賠，誘使被害人匯款至歹徒提供的境外銀行帳戶，莊婦聽後，才恍然大悟，打消匯款念頭。

霧峰分局長陳家銘表示，「假交友假投資」詐騙案層出不窮，當被害人最後察覺受騙後，同時也失去金錢與愛情，讓人痛不欲生，民眾網路交友若遇對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，且最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，警民合作共同維護民眾財產。