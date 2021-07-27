「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子49公斤級勇奪金牌，完成「金滿貫」也是台灣在本屆東京奧運首金，最正主播蔡尚樺聽聞好消息，馬上發文恭喜她，並透露舉重女神私下可愛的一面。

郭婞淳之前曾作客《全明星運動會》擔任評審，主持人蔡尚樺一得知她奪金喜訊，便激動發文：「啊啊啊～恭喜郭婞淳勇奪金牌還破奧運舉重紀錄，婞淳女神舉的輕鬆根本就是來虐翻對手，完全不是同一個檔次的啊！」

蔡尚樺敲碗郭婞淳回歸《全明星運動會》。（圖／翻攝自臉書）

蔡尚樺興奮表示節目來賓都太猛，並透露自己看比賽時在電視機前跑來跑去狂尖叫，同時她也分享和郭婞淳合作時的心得，「除了舉重她私下真的是很單純可愛的女孩，所以真的超級超級感動和為她開心，我要敲碗第三季再邀婞淳回歸」。

郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤3創奧運紀錄奪金，雖然最後一次挑戰世界紀錄141kg失利，但在身體往後倒時，她臉上卻掛滿燦爛的笑容，工作人員前來關心時，她還笑笑著跟對方豎起大拇指比讚，真性情的一幕直接圈粉一波，大家都狂讚超可愛。