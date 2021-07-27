上銀集團總裁卓永財加速世代交替，獨子上銀董事長卓文恒27日接邁萃斯精密董座，二女兒卓秀瑜以大銀法人代表任副董事長，卓永財退居第二線，從旁輔佐子女接班。卓文恒表示，他接任邁萃斯董事長，目標是兩年內損益兩平，2025～2026年業績倍增，股票上市。

上銀轉投資持股50.1％的邁萃斯精密，27日召開股東會全面改選董監事，董事席次從原先7席縮減至5席，維持1席監察人。卓文恒以個人名義選任董事，他胞妹卓秀瑜則是大銀法人代表，卓永財以大銀投資身份當董事，邁萃斯總經理屈岳陵以上銀法人出任董事，全宏齒輪董事長洪英哲續任董事，監察人由上銀副總經理吳月琴以上銀法人代表擔任。

邁萃斯27日召開董事會推舉董事長，卓永財將邁萃斯董事長正式交棒給卓文恒，卓文恒原本擔任邁萃斯副董事長則由卓秀瑜以大銀法人代表出任，卓永財從旁協助兩兄妹共治邁萃斯精密。

卓文恒表示，上銀當初為發展機器人心臟諧波減速機，但日本不賣，才買下生產刀具的陸聯精密股權，持股增加至五成以上且更名為邁萃斯精密。邁萃斯目前生產齒輪類刀具及齒輪磨床工具機為主，今年接獲大陸、台灣及日本齒輪類刀具不少訂單，今年整體業績預估比去年2億多元，成長三至五成，但今年損益兩平難度很高，目標是兩年內損益兩平，2025～2026年業績倍增，股票上市。