因為疫情影響，C型肝炎篩檢、治療、追蹤意願大幅降低，據統計全台有高達12萬名C肝患者尚未治療！醫師提醒，C肝不治療恐怕讓肝臟持續受到傷害，若感染新冠肺炎病毒，會有較高的重症、死亡風險，呼籲民眾不可拖延治療。

疫情期間，許多民眾忽視C肝治療的急迫性，誤以為等疫情過去再治療即可，事實上，疫情之下C肝治療不容拖延。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏教授表示，新冠肺炎會導致免疫系統失控，讓原本只會精準殺滅病毒的免疫細胞大軍敵我不分的胡亂攻擊，引起細胞激素風暴，還可能發生呼吸窘迫，造成全身性傷害。

不僅如此，C肝患者的肝功能本來就較差，在C肝及新冠病毒的夾攻之下，肝功能會大幅下降，死亡風險也會隨之提升。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆教授指出，大型研究發現，新冠肺炎感染者中，肝硬化患者的死亡風險是非肝硬化患者的3.31倍。

余明隆提醒，國健署提供一生一次免費肝炎篩檢，若確診C肝也無須擔心，今日治療已進入全口服新藥時代，治癒率高達98％、副作用輕微，服藥不影響疫苗施打，療程僅需8週或12週，入院領藥的次數最少僅需要3次，可降低民眾疫情下治療焦慮感。

高嘉宏表示，比較我國近三年C肝全口服新藥治療人數可發現，2019年4萬治療名額不到8月就用罄；2020年預計治療約5.1萬人，實際治療36159位患者，約佔7成；2021年上半年預計治療約2萬人，但因為疫情升溫，截至6月底僅治療10640位病人，達成率僅53％，顯見新冠肺炎嚴重疫情影響國人C肝篩檢與治療的意願與進度。