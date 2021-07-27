蔡凡熙劇中深情守護郭雪芙。（AMM亞洲心動娛樂提供 ）

《20年的約定》導演林立昇（左起）、主角仲思齊、郭雪芙、蔡凡熙、邱昊奇出席線上首映。（AMM亞洲心動娛樂 提供 ）

《20年的約定》主演仲思齊（左起）、郭雪芙、AMM娛樂總監金志遙、蔡凡熙、邱昊奇出席線上首映會。（AMM亞洲心動娛樂提供 ）

郭雪芙疫情期間瘦了3公斤。（AMM亞洲心動娛樂提供 ）

蔡凡熙劇中深情守護郭雪芙。（AMM亞洲心動娛樂提供 ）

仲思齊在零下10度裸上身拍戲。（AMM亞洲心動娛樂提供 ）

首部台俄合作的跨國愛情戲劇《20年的約定》，將於28日晚上10點在全新亞洲國際網路平台AMM全球獨家首播！主要演員郭雪芙、蔡凡熙、邱昊奇以及「波蘭王子」仲思齊27日出席線上首映，主演們聊起拍戲甘苦，除了克服語言障礙講大量俄文台詞，還要挑戰零下10度的俄羅斯酷寒，被凍暈的郭雪芙甚至忘了當時有拍吻戲，「因為已沒什麼感覺，皮膚沒有被包住的地方都被凍僵，鼻子超冰，根本不知道五官在哪裡！」

來自波蘭的仲思齊飾演俄羅斯人，但其實他完全不會俄文，而飾演從台灣到俄羅斯留學的郭雪芙及蔡凡熙，也有許多場戲都必須用流利俄文交談，大量的俄文台詞，讓從沒學過俄文的他們吃盡苦頭，每天收工後都在下榻的小木屋跟一位俄羅斯演員不斷練習俄文台詞，郭雪芙常常半夜作夢夢到在講俄語，蔡凡熙也自曝有一段為郭雪芙解圍的台詞，他就NG了不下10次，直呼「俄文真是全世界最難的語言」。

超級怕冷卻愛冬天的郭雪芙，因首次到寒帶國家拍攝，禦寒措施帶好帶滿，「我會在羽絨外套裡面加毛巾布料的衣服，還會圍上毛料肚圍！」從發熱衣褲、耳罩、毛靴鞋、手套到暖暖包全帶齊，「因上戲時無法包緊緊，暖暖包能塞就塞，全身上下20個跑不掉！」真感覺冷的時候，就想著麻辣鍋禦寒！她透露因太想念台灣麻辣鍋，拍戲空檔還跟經紀人找到一家當地麻辣鍋店，「吃到鍋那一剎那真的有喜極而泣的感覺！」

相較於郭雪芙擔心受凍，不怕冷的蔡凡熙只帶了一件在韓國買的長版的羽絨衣禦寒，喜歡喝熱湯的他，還因此吃了很多當地的泡麵。仲思齊則更猛，一場在雪地裸上半身奔跑的戲讓他展盡好身材成為本劇「肌肉擔當」，拍攝時仲思齊不但老神在在大方脫衣服，更敬業地完成導演的指示一次完成，反倒是其他演員在旁看得猛打哆唆，仲思齊表示：「拍攝時，俄羅斯導演很緊張，擔心我會凍傷重感冒或腎臟會生病，也許是這邊很像波蘭冬天，所以我還滿適應這樣的氣溫，隔天還照常向劇組報到！」

郭雪芙劇中周旋在大她10多歲的「長腿叔叔」仲思齊、暖男蔡凡熙與邱昊奇3男之間，她坦言現實中比較難接受跟大自己10多歲的叔叔談戀愛，戲外的她比較喜歡蔡凡熙劇中角色，「因為穩重又溫暖！」妙的是，現實中的仲思齊僅29歲，還比郭雪芙小4歲。

《20年的約定》是AMM「亞洲心動娛樂」登台元年首波主打台劇，更是首部結合台灣與俄羅斯專業製作團隊共同打造的作品，幕後團隊陣容堅強，包括請來曾監製白百何、張孝全主演的電影《被偷走的那五年》資深名導林立昇執導，編劇則是曾入圍金鐘獎、台北電影節、美國獨立影展等的余建霖、韓婷羽，前後耗時兩年籌拍，拍攝地點橫跨俄國莫斯科、聖彼得堡及台北、高雄各大城市。

《20年的約定》故事背景從20 年前的921大地震開始，描述由仲思齊飾演的俄羅斯年輕救難隊員季馬，在921大地震救了父母雙亡的女孩柯以晴，兩人從此結下緣分牽起一段長達20年的跨國情緣，郭雪芙飾演的以晴長大後前往俄羅斯求學，邂逅由蔡凡熙飾演的音樂才子趙天祐及邱昊奇飾演的明星學長李俊昂，4人感情糾葛交織出動人揪心的故事。幾位演員的拍攝足跡遍及俄羅斯美景，莫曼斯克北極圈神秘極光、聖彼得堡歐洲古建築、莫斯科首都美景一覽無遺，讓因疫情難出國旅遊的觀眾能透過觀劇一飽異國風情，稍稍滿足想飛的心。