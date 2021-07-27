更新內容21:32) 國道2號西向19K傍晚發生貨車、轎車6車連環車禍，其中6旬男子脫困時命危，失去呼吸、心跳反應，1女左手骨折，其他人也有疑似腦震盪、胸悶、肢體無力、尾椎痛等，肇事原因警方還在調查。

桃園市消防局5時41分獲報，國道2號西向19K發生5車、10人連環車禍，共有7人送醫，其中貨車65歲男性駕駛獲救時已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，仍趕緊送醫急救。其他人則是膝蓋痛、肢體無力、左手骨折、疑似腦震盪、胸悶、尾椎痛等症狀。