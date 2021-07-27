國2鶯歌系統6車連環撞 7人送醫1命危 19:422021/07/27 中時新聞網 張國欽 、中時、 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國2鶯歌系統6車撞成一團釀9傷。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容21:32) 國道2號西向19K傍晚發生貨車、轎車6車連環車禍，其中6旬男子脫困時命危，失去呼吸、心跳反應，1女左手骨折，其他人也有疑似腦震盪、胸悶、肢體無力、尾椎痛等，肇事原因警方還在調查。 桃園市消防局5時41分獲報，國道2號西向19K發生5車、10人連環車禍，共有7人送醫，其中貨車65歲男性駕駛獲救時已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，仍趕緊送醫急救。其他人則是膝蓋痛、肢體無力、左手骨折、疑似腦震盪、胸悶、尾椎痛等症狀。 國道2號西向19K傍晚發生貨車、轎車6車連環車禍。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 板橋護理之家欠稅遭法拍 底價2.6億元 警戒降級山區恐塞爆 太管處加強取締違停 #鶯歌 #系統 #回堵 #4公里 #小貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1北上高科路段4車連環撞 超跑麥拉倫車頭毀損 15:222021/07/27 社會 國巨財報優 外資看目標價衝900元 15:112021/07/27 財經 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 18:252021/07/27 財經 Audi R8 LMS GT3賽車二次進化 09:332021/07/27 汽車情報-汽車新聞 6月景氣連5紅 領先指標下跌是短暫現象 17:202021/07/27 財經 陸反壟斷監管密集出台 港版那斯達克創歷史新低 17:212021/07/27 兩岸 新北桃園一條街不同制 店家憂：生意兩樣情 16:592021/07/27 生活 《經濟》燈號連五紅 景氣續熱惟憂疫情雜音 16:492021/07/27 財經 疫情降級警方查群聚 臨檢文山區唯一汽車旅館 09:532021/07/27 社會 職場》警戒降至二級 KKday 2周飯店熱賣2000間房晚 18:142021/07/27 生活 強化合作關係 奧斯汀訪星越菲 04:102021/07/27 話題觀察 社會熱門新聞 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 男下班忘關門躺床就睡 女鄰居「一晚來3次」：控制不住 - 社會 50歲美魔女扮女僕 小一半男客洗鴛鴦浴「連結」大呼值得 - 社會 櫃姐5度連結人夫挨告 淚崩自白「擋不住他溫柔攻勢」 - 社會 海巡署遭高雄市刑大搜索 海巡署：同仁個人財務問題 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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