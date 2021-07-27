10年前阿拉伯之春民主風潮碩果僅存的北非國家突尼西亞，如今稚嫩的民主體系現正面臨崩潰。總統悍然權力一把抓挨轟政變，反映的是不滿民主後連年經濟低迷、政治內耗的民怨。

突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）25日開除總理、凍結國會，引發突尼西亞邁向民主10年來最大政治危機，雙方支持者在國會外互扔石塊。薩伊德的舉動背後顯然有軍方撐腰，但被政敵稱之為政變。

「紐約時報」指出，薩伊德25日晚間的奪權看似仍未徹底完成，混亂也在國內蔓延。但已受夠不見經濟好轉曙光、幾週以來醫院因COVID-19疫情人滿為患的突尼西亞民眾，卻對總統表達支持、甚至慶賀奪權之舉。

敘利亞、葉門、利比亞因內戰而未竟全功，埃及的民主努力也被反革命勢力與波灣鄰國抗議而消散，突尼西亞雖是碩果僅存阿拉伯之春後誕生的民主政體，但隨動亂再起，國內甚至連所剩無幾的當初民主革命理念都已開始動搖，也讓拜登政府的海外民主承諾面臨重大考驗。

無視被總統開除，總理麥奇齊（Hichem Mechichi）表示他仍將召開內閣會議，而即便軍隊已將國會大廈團團圍住，部分國會議員也表示會透過視訊開會。但總統薩伊德恐增派兵力或逮捕官員加注奪權力道，危機仍無轉圜；薩伊德已宣布由他行使檢察官權力，撤銷國會議員的免責權。

突尼西亞2011年1月將獨裁者阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）趕下台後本希望有更美好生活與自由，但某種政治危機也開始醞釀，如今總統奪權只不過是連月來政治危機的驟然升溫。

雖然突國在諸多領域已達標民主，但飽受高失業、經濟低迷與貪腐之苦，許多人不禁懷疑當年的阿拉伯之春民主革命是否值得。示威與罷工頻繁，大眾的不滿徒增盛讚民主的菁英階層與只想改善生活民眾間的隔閡。

COVID-19疫情摧毀突尼西亞重要經濟引擎觀光業，讓問題雪上加霜。疫情近幾週更撼動政府與衛生體系，因突尼西亞已成中東和非洲地區染疫病故率最高的國家。

突尼西亞各地的示威群眾25日高呼解散國會，讓總統薩伊德認為民氣可用而開除總理、凍結國會30天，獨攬大權。

30歲的巴荷米（Amel Barhoumi）是總統薩伊德的支持者。她說跟許多突國民眾一樣，她也對無止盡的政治紛擾厭倦，「我們受夠了，我們不是要反民主，只是希望改變。現在根本就沒人再相信政治菁英，疫情因應不力只是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

薩伊德2019年當選成為突尼西亞史上第2位自由選出的民選總統，許多人視他為清廉的政治素人而期待他能帶來改變，但就任後就陷入與總理與國會議長的權力鬥爭。如今他靠民眾不滿發動奪權，能否滿足民眾解決問題的期待仍在未定之天。

薩伊德想擴權其實這幾個月已有跡可循。他拒絕讓一些部會首長宣誓就職、力阻成立憲法法庭，引起反對派與政治分析家警覺。為回應上週的疫苗接種亂象與壓垮醫療的新增確診，薩伊德索性拔掉衛生部長的防疫主導權轉交給軍方。

薩伊德25日晚間援引憲法第80條擴權，聲稱相關條款賦予總統特權，還說他此舉是為保障國家的安全與獨立，維持國家機制正常運作。

社群媒體一些影片顯示，薩伊德25日晚間發動奪權後，群眾歡呼、鳴喇叭並揮舞國旗；有影片顯示薩伊德在首都突尼斯的主要大道走向歡呼群眾，這條大道正是2011年阿拉伯之春示威的集會地。

突尼西亞內部的撕裂，反映出的是中東區域大國間的矛盾。支持阿拉伯之春與當時乘勢掌權的伊斯蘭政治團體者為土耳其與卡達，反對的一方則包括沙烏地拉拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及。土耳其與埃及昨天對突尼西亞情勢表達關切，其他則默不作聲。

「華盛頓郵報」報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，白宮與國務院高層已與突尼西亞各方領袖聯繫，了解更多當地情勢並敦促各方冷靜，支持突尼西亞在符合民主原則下繼續邁進，國務院也正在研究當地政情是否構成政變。

若華府認定此舉為政變，美國提供突尼西亞的援助恐生變。美國自2011年阿拉伯之春後允諾援助14億美元，包含數以億計美元的軍事與安全協助。