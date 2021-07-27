星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、雙魚座、天蠍座的女人對掌握男人心非常有一套，她們非常了解男人們在想什麼，如果有感興趣的對象，都知道如何能夠有效的引起對方的注意，如何讓對方愛上自己，就好像狐狸精轉世一樣，沒有她撩不動的男人。

▍1.雙子座

雙子女的外貌對異性來說很有吸引力，她們天生具有一股靈動的氣質，又非常開朗、樂觀，無論跟誰都能立刻打成一片，具有很強的親和力，不會給男生距離感，當她們有感興趣的對象，總能巧妙的接近對方，表面上看起來還是很純真，其實一切都在她們的掌握之中。雙子女觀察力很強，看一眼就知道對方內心的真實想法，她們口才很好，又懂得拿捏分寸，三兩下就能吸引對方的注意，深諳戀愛的秘訣。

▍2.雙魚座

雙魚女不是主動出擊的類型，不過她們很擅長吸引異性的注意，總能散發出惹人憐愛的氣息，激起對方的保護慾，不知不覺就落入她的圈套中。雙魚女看起來溫柔又無害，完全讓人沒有防備意識，她們會默默釋出自己的關心，接著自然而然的開始傾訴自己的心事，任誰聽了都覺得心疼，男人在這種攻勢下很快就會愛上她，表面上她們不曾追求過別人，其實私底下被她成功勾到手的人是不計其數。

▍3.天蠍座

天蠍女天生就具有神祕感，在男人眼中顯得特別有魅力，她們心思細膩，又非常聰明，如果她有感興趣的對象，就會有千千萬萬種手段去達成自己的目的。天蠍女撩男手段非常高明，該強勢的時候強勢、該撒嬌的時候撒嬌，還會適時誇獎、依賴對方，讓男人產生一種被需要的感覺，天蠍女條件好，又非常懂男人心，沒有她撩不到手的對象。