高端疫苗8天連闖2關！ 文山伯提「三懷疑」轟專家違背良心

中央流行疫情指揮中心今天（27日）重新開放疫苗預約平台，並新增接種國產高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。 對此，前民進黨立委郭正亮表示，「大家要不要打就看對國產疫苗信任度有多少」，但他也指出，疫苗要注射到人體內，因此疫苗公司要非常嚴謹。

郭正亮27日在TVBS政論節目「新聞大白話」談及國產高端疫苗成為預約選項，他表示，大家要不要打就看對國產疫苗信任度有多少，但他也指出，自己已多次提過，疫苗要注射到人體內，影響久遠，因此疫苗公司要非常嚴謹、有公信力，比如製造的良率等，這是可以逐漸改善的。

郭正亮也說，為何大家會願意相信BNT、莫德納疫苗的問題不大？因為大家相信這些大藥廠長期建立的信用。主持人問郭「已勾選預約莫德納疫苗的人該怎辦？」郭正亮則說，後續會到貨的還有接近4百萬劑莫德納疫苗，但已經打過莫德納的人已經有3百多萬了。主持人問郭「所以這些人會打第2劑？」郭說，扣掉打第2劑的人，剩下的疫苗最多就剩4、50萬劑，那這些疫苗要讓4百萬人來搶？

主持人問郭「所以BNT比較有希望能預約到？等到有BNT選項再換」，郭正亮說，BNT是從年輕人開始打，現在疫苗開放混打，「那我乾脆先打AZ，以後再打BNT就可以了」。