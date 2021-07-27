《池塘怪談》導演程偉豪（左上）與主角大鶴（右上）、陳姸霏（右下）、石知田昨出席線上試片會。（金盞花大影業提供）

陳姸霏、石知田《池塘怪談》演同學。（金盞花大影業提供）

新生代導演程偉豪最新力作《池塘怪談》，27日舉辦媒體試片會並驚喜公布這部迷你劇集和樂團「魚丁糸」跨界合作的淵源；程偉豪和青峰緣起電影《緝魂》，當時程偉豪首度嘗試填詞創作片尾曲〈不苦〉，最後如願以償找青峰演唱，為青峰有靈魂感的穿透嗓音「雞皮疙瘩掉滿地」；環球音樂延續雙方緣分，力邀程偉豪為魚丁糸新專輯《池堂怪談》打造專屬迷你影集，發展出《池塘怪談》裡池堂高中5名學生之間青春友情背叛的故事。

由林鶴軒、陳姸霏、石知田等新銳演員領銜主演的微迷你劇集《池塘怪談》，故事從一場車上均為未成年少年的車禍開始，林鶴軒飾演的「小魚」竟意外重返2004年5月30日車禍發生的那一天，「小魚」回到曾經見證他和死黨堅貞友情的怪奇池塘，卻痛苦發現事情背後並不單純。前陣子不巧發生車禍的林鶴軒笑說：「看片的時候覺得傷口一直在抽痛，很像回到拍片的感覺，是4D觀影經驗。」秀出身上傷口的他還自嘲「身為台灣人，沒有犁過田人生就不完整」。

大鶴也笑稱程偉豪導演根本是「恐怖情人」，合作過程就是相愛相殺，「合作之前我就有聽過江湖傳聞，他是很會幫演員找極限的導演，無論是演技、體力或心態上的極限，他會一直說你可以做到，再試一個好不好，很像傳銷大會藍鑽等級的心靈導師」。

能夠主演為魚丁糸新專輯打造的專屬迷你影集《池塘怪談》，對大鶴來說，更是一個勵志的圓夢之旅，他激動表示，「我高中就開始追蘇打綠，是他們的骨灰粉，從他們的第一張專輯就開始參加簽名會，努力存錢買專輯，還曾為了看他們的演唱會去報名工讀生，這次合作拿著老照片給他們看、說出這段歷程，他們聽了還覺得是真的還假的啊。」

陳姸霏此次飾演班花阿妮，她笑說阿妮比較顧形象，和本人有微微落差。2004年才4歲大的她說和林鶴軒、石知田「私下相處很像同學」，卻被大鶴吐槽「妳私底下都叫我阿伯」。對於第一次和程偉豪合作，陳姸霏表示自己做了很多功課，提前追完導演作品，實際拍攝時並不緊張。若能跟小魚一樣穿越時空，想回到何時？陳姸霏說：「想回到國中時期，當時媽媽每天都會煮飯，但我都想跟朋友玩不想回家，現在想把媽媽煮的飯吃回來。」

飾演「阿丁」的石知田，很喜歡這個「單線條，很直，愛耍帥」，但遇到事情會突然崩潰的怪角色。石知田回憶開拍第一天就是掉落池塘的鏡頭，「碰到寒流超冷，我們四個人冷到發抖，拚著生命完成每一個鏡頭，也因為這樣感受到導演對演員跟作品的要求，但他也會建立起SOP，每次卡了之後趕快遞薑茶照顧演員，然後說再來一個。」魚丁糸當中有團員是石知田的師大附中高中學長姊，當時是街舞社風雲人物的石知田，周末都會去中正紀念堂搶位子練舞。如果能穿越時空？石知田說也想回到高中時期，重新感受那段最瘋狂青春的日子。

導演程偉豪也吐露，這次拍攝場面調度上，遭遇了不少微挑戰，「像是第一集一開場的車禍畫面，前製不到一個月的時間，還是順利申請到建國高架橋封路拍攝，只有4個小時但要拍的鏡頭數非常多；以及要配合劇情找到有奇幻感的池塘，多虧製片組在浮洲濕地找到一個真實的埤塘，裡面蘊含豐富的蛋白質跟礦物質，不信大家可以問有跳池塘的演員們。」

由程偉豪和魚丁糸強強聯手的《池塘怪談》，以新型態和新規格呈現音樂與戲劇的緊密結合，魚丁糸團員也獻出戲劇初體驗，觀眾可以在前三集中捕捉家凱、阿福和小威的神祕身影，程偉豪笑說，「家凱還為了那一顆鏡頭，特別找了戲劇指導，去練聲音表情，非常認真。」微迷你劇集《池塘怪談》將於8月12日至9月9日，每周四晚上8點於myVideo影音平台，晚上9點於公視＋影音平台播出，一次連播2集。