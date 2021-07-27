南京祿口機場自20日檢測出9例病例以來，截至26日24時，傳播鏈已擴及大陸5省9地，感染病例共126例，其中南京佔了112例。據大陸業內人士分析，起初出現病例的為機場清潔人員，顯現機場日常監管沒有做到位，加上機場清潔人員屬於外包公司，為了節省開支，沒有把境外和境內的清潔人員分離，無論是機場還是外包公司，都逃脫不了責任。

據悉，南京祿口國際機場是大陸主要幹線機場，根據大陸民航局統計，2020年南京祿口機場載客量位居全大陸第12位，機場流動性大，也加速了疫情的外溢。

目前，南京市的本土病例主要為南京祿口機場清潔人員、地勤人員等工作人員及其關接觸者，而此次中標的清潔人員屬機場外包公司，據陸媒報導，經聯繫相關公司後均無回應。

不過，一名與南京祿口國際機場有外包合作關係的南京某物業公司負責人陳某透露，南京祿口機場的清潔工作應是由多家不同的外包公司承包的，一家企業不太可能包下如此大的工程。

陳某表示，機場的外包業務較特殊且複雜，承包方應在很多方面都要注意到。此次之所以出現防疫破口，在於機場日常監管沒有做到位，而外包公司為了節省開支，沒有把境外和境內的清潔員進行嚴格的人員分離，陳認為，對於在境外疫情形勢依舊不樂觀的情況下，「這是個很低級的錯誤」，無論是機場還是外包公司，都逃脫不了責任。

北京鑫諾律師事務所律師展曙光表示，從行業角度看，機場方和外包方都應當被追責，但此次事件中，最該負責的應該是機場方，因外包公司是機場招標選擇的，出現問題，機場要負管理不力、監管不力的責任。