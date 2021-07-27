東京奧運如火如荼開打，台灣射箭男子團體一路過關斬將，26日金牌戰惜敗韓國完美表現，最終抱回銀牌，其中年僅22歲的射箭男團選手鄧宇成，初次踏足奧運殿堂就摘下銀牌，從國中時就踏上射箭之路，曾因日以繼夜繁重的訓練，一度萌生退意，所幸在家人的鼓勵而堅持下來，最終抱得銀牌。

東奧射箭男子團體金牌戰26日登場，中華射箭男團選手湯智鈞、鄧宇成和魏均珩連闖澳洲、荷蘭和大陸3關，最終金牌戰以0比6不敵韓國完美表現，雖然和金牌擦身而過，但也奪得追平隊史的銀牌紀錄。

其中年僅22歲的射箭選手鄧宇成，初闖奧運就勇奪銀牌，家中排行老二的他還有一個哥哥，但僅他一人踏入體壇，在國一時就被射箭所深深吸引，故而踏上射箭的道路，訓練的過程中十分艱苦，一度因日以繼夜的繁重訓練，而萌生放棄的念頭，但在家人的鼓勵下挺了過來。

鄧宇成一路走來參加了許多大小賽事，包含2017年的世大運和2018年的亞運，獎牌不勝枚舉，從北安國中開啟射箭之路，一直到麗山高中、國立體大，一路上的艱辛非常不容易，但性格沉穩的他卻絲毫不喊苦，儘管連日七八個小時的訓練，依然面不改色，有了這份堅持不懈，才能收穫銀牌這顆豐厚的果實。

不僅如此，在辛勤的射箭訓練之餘，鄧宇成十分喜歡看動漫，在出發前往東京奧運前，私底下是個動漫迷的鄧宇成曾惋惜，由於疫情的緣故，只能待在選手村，不能前往日本動漫聖地秋葉原，覺得很可惜。

於北市開南高中任職生輔老師的鄧爸爸表示，宇成從國中開啟了射箭的道路，一路從北安國中、麗山高中，直到國立體大都一直貫徹射箭的夢想，參加許多的大小賽事，過程真的很不容易，如今奪銀真的很替他開心，「全家都很替他為榮」。

奪牌的消息也傳到鄧爸爸所任職的開南高中，該校亦特別向鄧宇成射箭男團，表達祝賀之意，恭喜鄧宇成選手首闖奧運就勇奪銀牌，為國爭光。