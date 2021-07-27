由《失樂園》日本影帝役所廣司主演、《漫長的藉口》才女導演西川美和執導新片《太陽出來之後》，改編自日本文學界重要獎項直木賞得主佐木隆三的原著小說《身分帳》，而知名才女導演西川美和也師承名導是枝裕和，用作品反映並關懷社會中的弱勢，她說：「讀到這本小說我才驚覺，一個曾經偏離正軌的人要回歸正常生活有多麼不容易，這個社會真的願意給人們第二次機會嗎？」

今釋出的中文預告中，役所廣司飾演年輕時因殺人罪鋃鐺入獄，13年後才重返社會的更生人大叔，他把主角天真卻又靠本能行事的單純性格，以及渴望在社會上立足卻屢遭挫敗的無所適從詮釋得深入人心，精采的演出不僅在多倫多影展獲得高度評價，更獲得芝加哥國際影展觀眾票選最佳國際電影以及最佳演出銀雨果獎，連《寄生上流》金獎名導奉俊昊看了都忍不住大讚：「光靠面部表情、眼神、手部細微的動作和肢體，就能展現出角色過去至今的一生，我又再次被役所廣司充滿說服力的演技給打動了！」

對於役所廣司影帝級的演出，導演則讚嘆：「我認為他是會傾全力為角色付出的演員，他靠著獨自用心鑽研劇本，將角色的性格、信念以及最微小的細節都注入在演出中，我從沒要求過他，但每一次他走入鏡頭，都一定是經過千百次練習的成果，他拍電影時全然投入的精神，也鼓舞了在場的每一個人。」電影將於30日在台上映。