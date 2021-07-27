台南市善化火車站前站停車場為免費停車，民眾抱怨有人長期占用車位，機車占用通道或占用汽車停車格，為解決停車問題，市府與台灣鐵路管理局有意採收費方式管理，交通局表示，下周將與台鐵局協商，評估是否先由人工巡場收取規費，同時協助台鐵辦理法定空地分割，申請停車場經營管理。

「南科發展帶來大量通勤人口，善化火車站停車問題只會愈來愈嚴重。」台南市議員林志展說，善化火車站站體擴建案可行性評估未通過，善化火車站周邊整體開發再延，他要求未來開發一定要將停車問題考慮進去，而且目前停車場亂象也要先想辦法解決。

民眾表示，上下班時間，機車騎士為方便起見，或是為了讓車子少曬到太陽，常停在非畫線格子內，甚至占用汽車停車格，因停車場沒有收費，又非道路，無法拖吊罰款，只能由公所人員貼單提醒，或是請警方、監理所通知所有人移車。

善化區公所表示，機車停車場土地乃台鐵與台糖所有，公所去年向市府爭取約288萬元經費整修地面，作為開放免費停車之用，並由公所認養清潔維護工作，但並非停車場所有及管理者，只能以道德勸說方式請民眾共同維護停車權益。

交通局表示，日前與台鐵會勘時，曾討論過是否設收費停車場加強管理，但由於機車停車場為台鐵法定空地、部分為台糖土地；汽車停車場則部分為台鐵法定空地、部分為善化區公所管轄停車場用地，兩停車場均因法定空地問題，無法申請停車場登記證收費經營。

由於地方民眾關心停車場管理問題，交通局下周將與台鐵協商，評估是否先以人工巡場收取規費方式管理，因規費非屬營利性質無經營行為，可不需申請停車場登記證；或是協助台鐵向地政單位辦理土地分割，由台鐵申請停車場登記證經營收費停車場，兩方案同時進行，希望盡速解決停車亂象。