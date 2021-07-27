《寄生上流》富家女鄭知蘇（右）《咒術屍戰》化身帥氣咒術師。（車庫娛樂提供）

以能詛咒他人致死的能力「謗法」為題材的話題韓劇《謗法》，每集都帶給觀眾強烈的驚悚恐懼感，這次電影版《咒術屍戰》將擴展「謗法」的世界觀。由《寄生上流》發行商、《鬼怪》製作公司斥資1.7億台幣聯手打造，《屍速列車》導演延尚昊擔綱編劇，攜手電視劇原班製作團隊打造展開更激烈的正邪對決場面。接續電視劇，嚴志媛在電影版中飾演為了對抗活死人軍團，而孤軍奮鬥的記者「林珍熙」一角；鄭知蘇詮釋能施以死亡詛咒的謗法師「白昭袗」。許多曾出現在電視劇中的人物，像是《機智醫生生活》丁文晟、《哲仁王后》金吝勸、《愛的迫降》高圭弼等也回歸電影版，將和主角們一同對抗更難纏的神祕力量。

片中以原作的世界觀為背景，加入了韓國傳說中的妖怪「在此矣」，這是一種能被他人以咒術操控而甦醒活動的屍體，將為電影版帶來更強勁的動作場面和刺激的追擊戰，打破電視劇的尺度界線，為觀眾呈現更壯觀的活死人境界。延尚昊導演，對於擴展的《謗法》世界觀則表示：「電影版裡也有《謗法》中追擊神祕懸疑事物的故事，我們這次也努力呈現只有電影版才能擁有的速度感和動作場面，希望讓觀眾在電影院中能有很棒的視聽體驗。」而對於「在此矣」的意義，延尚昊導演表示：「『在此矣』以漢字的字面看來是『在這裡』的意思，這是出自於神話傳說書籍的韓國傳統妖怪，代表咒術師所操控的死屍之意。」

在《寄生上流》中詮釋富家長女一角的鄭知蘇，日前在夯劇《某一天滅亡來到我家門前》以「少女神」角色再度引起關注，而她這次在片中則飾演謗法師「白昭袗」，她表示：「『白昭袗』是擁有詛咒能力的謗法師，只要有對方的照片、物品和漢字名字，就能對他人下咒。在電視劇《謗法》之後她消失了3年，為了要甩掉內心的惡鬼而與世隔絕，進行修練。在那過程中，她讓自己的力量大增，培養出只屬於自己的能力，努力讓自己能更活用『謗法』。」她還透露拍攝現場竟然看到鬼，「當天要在廢棄建築中拍動作戲，場地很暗，在循著光走到現場時，看到很像嚴志媛前輩的人站在樓梯那邊，她看起來在想事情，手上還拿著咖啡，我就沒打招呼繼續往前走，後來抵達場控室時，卻看到嚴志媛前輩坐在裡面，我完全嚇一大跳，害怕到不敢一個人去廁所。」聽聞此事的延尚昊導演則說：「會不會是嚴志媛演員的替身？」但金容完導演卻說：「那天嚴志媛演員的替身並不在場，只有鄭知蘇的替身演員在而已。」片場意外的撞鬼經驗，也為本作增添不少詭異色彩。

《咒術屍戰》故事敘述死屍所犯下的殺人案引發各界關注，追查懸疑事件的記者林珍熙（嚴志媛 飾）後來專訪了自稱是凶嫌的男子，對方預告甦醒的屍體「在此矣」，將再犯下三起殺人案，龐大的「在此矣」活死人軍團，竟開始無差別攻擊民眾，警方也完全束手無策，究竟操控這些活屍的幕後主使者是誰？少女謗法師將再度現身施以「謗法」正面對決。電影將於8月27日在台上映。