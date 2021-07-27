菲律賓總統杜特蒂昨日發表任內最後一次國情咨文時再度提到南海問題，他表示，菲律賓和中國在南海的爭端只能通過外交談判解決，不能訴諸武力。因為菲律賓無法承受與中國開戰，「在你起飛前，中國的導彈就到了」。至於南海爭議，根本沒有仲裁，因為中國從未參與仲裁，這些文件對中國沒有拘束力。

《觀察者網》引述菲律賓通訊社等媒體報導，杜特蒂在國情咨文中向民眾保證，不會「放棄南海」，他說：「我們需要在我們的合作夥伴身上做更多事，我們繼續擴大海域意識和防禦能力，但我們不會關閉外交的大門，因為這就是解決爭端的方式，而不是武力。」

杜特蒂表示，該如何處理一份對中國沒有約束力的文件呢？中國從未參與這場仲裁。實際上根本沒有仲裁，因為只有菲律賓一方……我不想侮辱那些逼我做超出我能力範圍之事的人。

杜特蒂重申，他永遠不會下令軍隊對中國開戰，因為菲律賓缺乏保衛南海的武器，也無法承受戰爭。「你想和中國開戰嗎？那我告訴你，即使在巴拉旺省的海岸，在你（的軍機）起飛前，中國的導彈大約5到10分鐘內就會到那裡。如果我們現在去打仗，那將是一場『屠殺』，我們是還沒有能力與對方抗衡的對手」。

至於美國的支持，杜特蒂表示，在南海問題上菲律賓無法依賴美國，「如果美國要參戰，他們就得去美國國會獲得授權。」

菲媒認為，杜特蒂刻意在國情咨文中淡化2016年菲律賓在海牙常設仲裁法庭上獲得的勝利。他在今年5月也說過，南海仲裁裁決只是「一張紙」，「我會把它扔進廢紙簍裡」。

《觀察者網》說，7月12日美國國務卿布林肯剛就南海仲裁案5周年發表聲明，要求中國和菲律賓接受該仲裁的約束，而且任何在南海針對菲武裝部隊、公務船舶以及飛行器的攻擊都將觸發《美菲共同防禦條約》。