立委郭國文與議員林志展27日邀集地方里長，再度與營建署以及市府相關局處座談ABCDENO都市規畫。（劉秀芬攝）

台南市南科特定區ABCDENO之都市規畫目前正由市府都發局審查中，然地方仍有許多意見反應與建議，部分里長疾呼，停車場、里民活動中心、托嬰、公園、醫院等問題都未審慎規畫，都發局表示，部分建議都已經納入討論，但也有部分要下一次通盤檢討時，才能再納入規畫。

立委郭國文與台南市議員林志展27日邀集地方里長，與營建署以及市府相關局處座談ABCDENO都市規畫。郭國文表示，先前都發局已舉辦過公聽會，然而地方對於規畫內容仍有許多的意見反應，因此特地再召開說明會。

與會的新市區區長譚乃澄表示，應該多規畫社會福利機構設施。安定蘇林里里長張慶財則說，蘇林里、蘇厝里9成以上都已納入特定區，只剩5％土地未納入，會造成區域發展不平衡，為何不把這剩餘的一小部分納入。

蓮潭里里長陳紫晶則表示，特定區停車場規畫不要低估租屋人口，住宅區才是停車場的需求區，以LM區為例，馬路設計是以鄉下村落內的寬度，緊鄰LM的NO區馬路寬度跟LM 區一樣小，繼續複製LM區的亂象。

新市大營里里長廖俊道也希望，特定區附近能蓋圖書館、體育公園；他也替地主發聲，部分地主擔憂抵價地離原有地太遠。

都發局顏永坤副局長表示，關於醫院、停車、汙水處理用地以及配地問題，都已經納入討論。交通局表示，參考LM區停車不足問題，也會依據需求考量立體化規畫，另外關於鐵路立體化、台南先進運輸規畫上，都已經考量南科區未來的發展以及人口增加情況加速送出計畫給交通部審查。

會中郭國文建議都發局，將此特定區當成新市鎮開發角度來構思，未來也能提供租稅優惠，以捷運開發來同步帶動特定區之發展。