新冠肺炎疫苗第4輪預計從30日開始接種，但1922公費疫苗預約平台27日上午10點開放民眾上網預約施打後，僅僅4小時台南市的名額即已額滿。市府衛生局長許以霖表示，此次台南市僅獲配4.56萬劑疫苗，遠低於全市原本預設的施打量能，因此緊急調降全市各區施打站的預約接種數量及門診時間，以免發生民眾預約到，但卻沒有疫苗可以施打的情況。

許以霖強調，調整的方向，主要是大幅降低大型接種站的施打量能，改以中小型診所接種為主。

衛生局也說，1922公費疫苗預約平台的第4輪期程，從27日上午10點開始，即以簡訊通知民眾進行預約接種，對象包括38歲以上民眾及第3輪已收過簡訊但尚未完成預約者，原本預約到29日中午12點止，接種期間預計從7月30日至8月6日，但因疫苗配發數量不夠，加上預約相當踴躍，4個小時就將4.56萬劑疫苗的配額預約完畢。

不過，衛生局強調，新一批58.2萬劑AZ疫苗今天抵台，待完成通關程序後，將直接運送到指定冷儲物流中心，進行後續的檢驗封緘作業，還需要太約1個禮拜的時間，因此預計下一輪配發的疫苗數量就會增加，請市民耐心等待。