台灣舉重女將陳玟卉首度踏上奧運舞台，在東京奧運女子64公斤級以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪下銅牌，加上稍早的郭婞淳，舉重單日替我國進帳1金1銅，至今我國單屆已累積6牌，創隊史新猷。

24歲的陳玟卉在今年亞洲舉重錦標賽，以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤包辦3金，寫下個人在國際賽的最佳成績，最後在6月初國際舉重總會（IWF）公布的最新奧運積分排名，她以第7名取得參賽資格。

台灣舉重女將陳玟卉。（體育署提供）

首度踏上奧運舞台，陳玟卉抓舉開把設定97公斤，第1次試舉成功舉起97公斤，第2次試舉100公斤也輕鬆舉起，第3次試舉103公斤成功舉起，改寫個人國際賽最佳成績，也讓她興奮握拳振臂歡呼。

抓舉結束後排名第4的陳玟卉，挺舉部分開把設定127公斤，是A組所有選手最重重量，第1次試舉127公斤成功，第2和第3把試舉130公斤都失敗，但仍以總和230公斤替我國再下1銅。

加拿大查倫（Maude Charron）以抓舉105公斤、挺舉131公斤、總和236公斤摘金，義大利好手柏爾迪尼翁（Giorgia Bordignon）則是以抓舉104公斤、挺舉128公斤、總和232公斤奪銀。