進入傑尼斯20年，「Johnnys WEST」濱田崇裕終於拿到自己人生的首部「主演」作品，他在改編自人氣漫畫的《武士助手 逢坂君！》第1集就有「大膽」演出，被「亀甲縛」五花大綁的他，不但為此練出精壯身材，更表示這部連續劇是「只有我才能演的作品，根本就是命運的相會」。

為了塑造該角色，劇組不但找來專業「綑綁師」指導，當濱田崇裕被告知「一條繩子」就是他的戲服時，還猶豫了一下，笑說這次真的「露超大」，其他成員看到連續劇海報還表示相當期待地說「喔！這部是在電視播出，感覺應該超有趣的啊」，還說濱田是「想表現自己有在努力的樣子」開他玩笑，但濱田就是把自己逼到這樣的程度，他為此劇到健身房接受特訓，教練看到漫畫中主角的肌肉，直言「這需要一點時間啊」，因此濱田崇裕從1月開始接受身體大改造，他透露「對不能變胖的我來說，比起『節食』更需要『吃東西』來訓練身體的方式更加地獄，比如吃了2人份的義大利麵之後再去健身房，邊訓練邊喝2公升的水和蛋白粉，訓練後再去吃豬排咖哩這樣的方式」。

濱田崇裕表示《武士助手 逢坂君！》是一部「人與人連結」的作品，希望能在疫情持續延燒的時刻，努力讓每位觀眾「失笑」紓解緊繃的身心。該劇每集只有30分鐘、適合搭配中午吃飯的「午餐劇」，是部描述距今230年前在江戶時代的一位「色情圖畫師」原本要被處死，意外穿越時空到現代（令和）意外成為漫畫家助手的故事，走穿越時空路線。濱田崇裕進入傑尼斯20年，首次單獨主演連續劇，感動說到能詮釋「逢坂」的非他莫屬，因為「要看著A書大哭的角色，只有我才辦得到」，並表示這是個觀眾們看過後都會喜歡的角色，更強調「我真的遇到命中注定的作品」。該劇27日起，每週二中午12點friDay影音上線。