巨石強森（右）與艾蜜莉布朗日前出席電影首映會。（迪士尼提供）

巨石強森（左）與艾蜜莉布朗日前出席電影首映會。（迪士尼提供）

巨石強森（左）和艾蜜莉布朗在《叢林奇航》奇幻冒險。（迪士尼提供）

由巨石強森（Dwayne Johnson）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）主演新片《叢林奇航》於台灣時間27日凌晨舉行線上記者會，2人在記者會上不停搞笑鬥嘴，開頭先故意念錯對方姓名，炒熱全場氣氛，也展現戲外無話不談的好交情。艾蜜莉在片中飾演無所畏懼的莉莉霍頓博士，身兼製片的巨石強森則讚她猶如「女版印第安納瓊斯」，讓她直說「壓力太大了！」

有趣的是，當主持人誇讚該片為艾蜜莉演過最棒的角色，本來沉浸在愉悅心情的她，突然被巨石強森放冷箭，揶揄回問主持人：「真的嗎？妳有看過《神力女超人》、《黑寡婦》了嗎？」艾蜜莉早前才自曝曾錯失演出「黑寡婦」一角，豈料舊傷重提，讓她作勢轉身不理巨石強森，場面爆笑逗趣。

該片改編自迪士尼樂園經典遊樂設施「森林河流之旅」，融合媲美《印第安納瓊斯》加上《神鬼奇航》的驚險奇觀，帶來奇幻又刺激的旅程。至於有沒有搭過該遊樂器材？艾蜜莉坦言日前才在首映會上獻出初體驗，而巨石強森則透露他一口就答應演出，「這個設施早在1955年迪士尼樂園創立時就在了，是樂園招牌之一，就像是華特迪士尼的寶貝一樣，很多元素讓我很自在，所以立刻就加入劇組。」

談到拍攝最為挑戰之處，艾蜜莉布朗想都沒想，立刻就說：「（在叢林間）擺盪繩索的戲碼，對我來說最具挑戰。因為他（巨石強森）每次都不按牌理出牌，把我推很遠，然後也都故意不事先告訴我他要做什麼即興，每次一演我就笑場，所以這場戲演了無數次，拍了一整天！」《叢林奇航》將於7月30日在台上映。