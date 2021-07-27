香港金管局27日公布外匯基金截至2021年6月底未經審計的財務狀況，2021上半年投資收入達到1027億港元，總資產較2020年底增加674億港元，但金管局也稱，2021下半年投資環境存在頗多變數。

香港金管局數據顯示，2021上半年外匯基金投資收入1027億港元，包括港股投資收益125億港元，其他股票投資收益464億港元，債券投資收益13億港元等。

2021年6月底香港外匯基金的總資產為45666億港元，較2020年底增加674億港元，而其累計盈餘為8346億港元。

金管局總裁余偉文表示，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟在2021年上半年逐步復甦，讓外匯基金的股債組合於上半年投入得到正回報。

不過余偉文指出，第二季收益略有調整，且展望下半年，投資環境仍存在頗多變數。隨著全球主要經濟體的疫情逐漸受控，市場關注通膨上升是否暫時性，一旦通膨壓力升溫，將會造成金融市場波動。