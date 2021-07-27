古巴外交部長布魯諾·羅德里斯(Brono Rodriguez)表示，古巴駐巴黎大使館遭到不明人士投擲汽油彈，雖然隨後就被撲滅，損失也不大，但是古巴外交部認為，這是美國煽動造成的不良影響。

德國之聲(DW)報導，本月稍早，古巴各地爆發了卡斯楚革命以來，前所未有的示威活動，抗議政治腐敗、經濟不彰、疫情嚴重等問題。對此美國政府對抗爭者表達正面聲援。

羅德里斯在推特上說：「我認為美國政府應該對這些持續針對我們國家政府的負面運動負責，美國政府的言行，鼓勵了這些錯誤行為，等於是呼籲使用暴力有其道理不必受懲罰。」

古巴外交部國際新聞中心後來較詳細的說明大使館的災情：襲擊發生在午夜前後，當時不明人物向大使館投擲了3枚汽油燃燒彈，其中2枚引發火勢，另1枚自行熄滅。

Denunciamos el ataque terrorista con cocteles molotov contra nuestra Embajada en París.



Los responsables directos de estos actos son quienes incitan a la violencia y al odio contra nuestro país.#NoAlTerrorismo pic.twitter.com/G7vQ5Tpflb — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 27 2021

法新社報導，巴黎消防隊表示，他們在午夜後不久接到了大使館的火災警報，不過大使館自己的滅火成功撲熄火勢，損壞輕微。

法國政府立即表示譴責，表示會展開調查，同時保證古巴大使館周圍的安全措施將會加強。

在古巴發生抗議，並且政府逮捕抗議民眾後，美國與巴西、哥倫比亞和厄瓜多等 20多國發表聯合聲明，敦促古巴政府應「尊重古巴人民依法保障的權利和自由」、「釋放僅因行使和平抗議權卻被拘留的人。」”

羅德里斯反駁這一聲明，稱這場抗議活動「是一群少數被美國指令煽動者所發動的」

上星期，美國侵犯人權的古巴官員，實施了新的制裁。 而古巴政府將動盪，歸咎於美國長達數十年的禁運造成的經濟困頓。