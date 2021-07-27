東京奧運賽事現正熱烈展開中，不只全台觀眾都關注奧運賽事，中華隊也頻傳捷報，東森新聞轉播收視更屢創新高，26日由中華男子射箭隊開始，湯智鈞、鄧宇成、魏均珩一路闖關，相隔17年闖進奧運金牌戰，並一舉奪下銀牌，這場與南韓的「台韓大戰」，讓最高收視達到2.91。

世界球后戴資穎於羽球女單小組賽中，直落二擊敗越南選手阮翠玲搶下2連勝，最高收視達到3.62。昨晚的桌球混合雙打銅牌戰中，「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜對戰法國隊，讓台灣相隔21年再度拿下桌球銅牌，不但達到4歲以上平均4.24的高收視率，最終得分奪牌的瞬間更創下5.72的最高收視。

熱血體育主播丁元凱入行25年，經歷各項大小運動賽事，親眼見證到台灣奪下史上第一面奧運獎牌的經典瞬間，「當時是我2004年到雅典奧運，整整1個月的轉播跟採訪。我到現在都記得，陳詩欣踢出金牌的那個瞬間，和笑著繞著全場跑的畫面，因為那是台灣奧運史上的第一面金牌！當時全場都是大喊『陳詩欣！陳詩欣！』的聲音。」而東森新聞為全台第一個轉播奧運的新聞頻道，也令他直呼又見證一次歷史時刻。「我得知東森新聞要轉播奧運的時候真的很驚訝，因為這是新聞台從沒做過的事，到現在都還有點無法置信。」。

除了即時轉播奧運，東森電視台也同步更新一系列奧運賽事報導。「頭條夯新聞」針對奧運賽事的專題報導，由數位主播謝佑昀、李奕潔介紹最先為中華隊奪下一銀一銅的體壇新星，「柔道男神」楊勇緯與「跆拳道甜心」羅嘉翎。還有出戰五屆的奧運元老，「桌球教父」莊智淵與「台灣網壇傳奇」盧彥勳，影片一播出便湧入近4萬人次觀看。其他奧運系列報導如飛靶國手楊昆弼，其「楊昆弼瞄準金牌！雙親賣茶支持他打進奧運」專訪，更已突破165萬人次觀看。