昔日的日本桌球天后福原愛，自與江宏傑離婚後，一舉一動備受關注。神隱一段時間的她，近日終於藉著東京奧運賽事復出，為日本富士電視台擔任男女桌球單打、男女混合雙打決賽等賽事球評。然而就在日本隊擊敗大陸隊拿下男女混雙金牌那一刻，福原愛當下開心到眼睛瞇成一條線的表情也被電視台全程放送，引發陸網友熱烈討論。

因為不倫緋聞導致與江宏傑婚姻破裂的福原愛，在沉寂一段時間後，終於在日前的東奧桌球賽事復出。其中桌球混雙金牌戰，恰巧是她家鄉的日本隊對上與她關係友好的大陸隊，大陸隊成員劉詩雯還是曾擔任她婚禮伴娘的閨蜜，也讓福原愛講解比賽的各種表情、反應引發兩岸三地網友關注。

日本隊擊敗大陸隊奪金當下，福原愛笑開懷。(取自微博)

在經歷一場激烈廝殺後，由日本隊拿下金牌，福原愛也開心獻上祝福：「能夠在奧運舞台上贏過中國，拿到金牌，真的是像做夢一樣。」日本隊隊員水谷隼、伊藤美誠更在賽後向福原愛隔空興奮喊話：「我們做到了！」

大陸隊好手劉詩雯賽後受訪落淚，直言對不起團隊。(取自微博)

福原愛在日本奪冠當下，高興到眼睛瞇成一條線的畫面也被全程放送，引爆大陸網友兩極討論，有人直言對福原愛感到失望，「愛你的國家就滾回日本，沒資格待在中國」、「你們日本有什麼可以得意的？妳離婚很厲害嗎」、「不好意思，這一刻非常討厭日本人，所以妳快滾」、「愛醬對日本乒乓球混雙奪金怎麼看？（不讓我們吹球碰桌，自己犯規不管，場地太小，話說這次東京奧運會裁判宣誓了嗎，還是選擇性失明了」。

但也有不少大陸網友為福原愛說話，「小愛只是解說，又不是裁判，輸贏她也決定不了，不能無故遷怒」、「覺得不滿去推特罵日本比賽選手去啊，關福原愛什麼事啊」、「某些人不要丟人現眼了，奧運會又不是這一場比賽，之後的比賽好好拿下不就好了，比賽一輸一堆人就無能狂怒，還找到福原愛這邊來罵，第二天早上又要看到日本媒體報中國網民.....真的丟人啊」。