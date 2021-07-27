根據澳洲聯邦銀行（CBA）最新報告，截至7月23日止的當周，澳洲消費者信用卡支出僅較2019年同期微增2.4％，創下2021年迄今最小增幅，遠遠不及前周的勁升10.5％。澳洲封城防疫衝擊家庭支出，專家憂心第三季經濟可能陷入緊縮。