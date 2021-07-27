封城衝擊消費 澳洲家庭支出減弱 21:042021/07/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澳洲聯邦銀行（CBA）最新報告，截至7月23日止的當周，澳洲消費者信用卡支出僅較2019年同期微增2.4％，創下2021年迄今最小增幅，遠遠不及前周的勁升10.5％。澳洲封城防疫衝擊家庭支出，專家憂心第三季經濟可能陷入緊縮。 報復性消費 中央發振興券 台中購物節8月登場 外銷熱、內需冷 基本工資 專家籲Q4再審議 #澳洲 #封城 #家庭支出 #減弱 #聯邦銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏市餐廳推待用餐 協助弱勢度過疫情 18:142021/07/27 寶島 紓困慢好幾拍 鄭麗文怒嗆民進黨：普發現金好像要他的命 17:372021/07/27 政治 台積電捐BNT 認列環境社會公司治理支出 04:102021/07/27 焦點要聞 前總統李登輝逝世周年 發行紀念郵票 11:592021/07/27 生活 《半導體》力成H2營運逐季揚 資本支出上看170億元 16:492021/07/27 財經 竹市光臨藝術節部分靜態裝置將延續展出 11:282021/07/27 寶島 校園重啟在即 美開學季支出 可望創新高 04:102021/07/27 全球財經 高虹安籲疫苗護照超前部署 提前為邊境解封做準備 13:152021/07/27 政治 降級不解封 勞動部：至8月9日前家長仍可請防疫照顧假 14:112021/07/27 生活 《國際經濟》確診數再創新高 雪梨難解封 16:492021/07/27 財經 降級警戒 激勵民眾消費信心 7月CCI大升 11:062021/07/27 財經 財經熱門新聞 股市危機暴增？美實質殖利率轉負暴跌 這類投資人剉咧等 - 財經 靜待FOMC會議 美股開盤下跌200點 英特爾挫3％ - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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