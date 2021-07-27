華府智庫數據創新中心（Center for Data Innovation，CDI）發布報告指出，歐盟執委會提出的《人工智慧法案》（Artificial Intelligence Act）可能是全世界最嚴苛的AI法規，預料將使未來5年歐洲經濟付出310億歐元（360億美元）的成本。

CDI指出，「這不只是限制歐洲AI發展與使用，而且還會對歐盟企業與消費者造成極大的成本。」

CDI認為，以一家營收1000萬歐元的中型或小型企業而言，倘若部署高風險AI系統，遵循法規成本將高達40萬歐元，「這樣的設計可能對範圍廣大的應用程式造成衝擊，涵蓋重要基礎建設、教育和職業訓練等領域，企業要讓這些產品上市之前，必須先達到一連串的要求。」

根據歐盟執委會規劃，AI應用依風險高低分類，高風險系統意即可能影響人們基本權利或安全。

該智庫聲稱，為了符合法規，歐洲企業2025年以前每年必須付上109億歐元的成本，未來5年將支付310億歐元。