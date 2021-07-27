經濟部國際貿易局與外貿協會台灣經貿網主辦27日主辦「俄羅斯OZON跨境電商線上說明會暨洽談會」，首度攜手有「俄羅斯亞馬遜」之稱的OZON平臺線上遠距分享當地電商趨勢、消費者特性與平臺服務資源，吸引臺灣菸酒、花仙子、大漢酵素、石城實業(三點一刻)等廠商參與。

繼與OZON平臺簽署合作備忘錄後，首次協助我商運用跨境電商拓銷至俄羅斯市場，活動總計吸引166人線上參與。

根據全球商業數據平台statista的統計，2020年俄羅斯電商市場規模已超過235億美元，且每年將以6.9%的複合成長率不斷成長，預估2024年將達到308億美元。人口數歐洲之冠的俄羅斯已躍升歐洲第四大電商市場，更有29%的電商規模來自跨境交易，是全球企業不容忽視的一大商機。

台灣經貿網為協助我商開創跨境商機並搶佔新藍海，特別邀請俄羅斯第一大綜合性電商平臺OZON，帶領我商認識當地市場並掌握龐大消費商機。成立於1998年的OZON，活躍用戶達到1600萬人，2021年第1季，Ozon的銷售額成長也已達到去年同期的135%，並持續快速發展中。

此次視訊媒合洽談會也協助我商建置一頁式洽談網頁，可將台灣經貿網會員廠商現有的「VR虛擬洽談展間」或網站加入網頁中，並新增公司產品、得獎紀錄、洽談代表資訊等，以利平臺商與我商雙方快速掌握洽談資訊外，廠商也可依據平臺商的品類需求，更換VR虛擬展間中的主打產品，擴大洽談綜效及效率。