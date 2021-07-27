法國精品集團(LVMH)周一揭曉業績，受惠中美消費者買氣強勁，上半年營收年增逾五成，淨利更是暴增逾九倍。由於財報表現優於市場預期，分析師紛紛調高獲利預測。

財報報喜，LVMH股價應聲大漲，周二跳空開高後一路走高，盤中每股來到686歐元，大漲1.8％。

LVMH表示，今年上半年營收達286.7億歐元，較去年同期的183.9億歐元激增逾五成，營業獲利則達76.3億歐元(89.8億美元)，較2019年同期增加44％，較2020年同期更暴增近四倍。

市場分析師原預估，LVMH上半年營收約283.6億歐元，營業獲利約68.3億歐元。

淨利表現更是驚人，今年前六個月的淨利報52.9億歐元，較2020年同期暴增逾九倍。

各部門中以核心時尚與皮革產品表現最強勁，上半年營業額高達138.6億歐元，年增74％。其他部門雖然業績也大幅成長，但香水、化妝品與其他特定零售部門的營業額仍比疫情爆發前的水準還低。

投銀Bernstein發布研究報告指出，與2019年同期相較，LVMH今年第二季營收成長14％，高於今年第一季的8％，而且上半年營業獲利也較2019年同期大增44％，這樣的結果可以預告今明年的獲利預測將調升。

Bernstein同時表示，以LVMH的指標地位，業績強勁開高對於整個精品產業也是一大利多。

歐洲投銀Bryan Garnier也指出，LVMH的營收與EBIT數據皆優於預期，其中核心時尚與皮革產品部門營益率來到41％，較2019年上半年大增9.6個百分點，推升市場對該公司中期的獲利成長預測。

Bryan Garnier將LVMH2021到2023年的獲利預測調高10％，投資評等「買進」，目標價由658歐元一舉調升至750歐元。