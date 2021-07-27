由於今年8月14日「境外資金匯回管理運用及課稅條例」專法即將落日，為把握最後時效，協助台商企業及高資產客戶在期限內將境外資金匯回，兆豐銀行與國稅局日前再次共同舉辦「境外資金匯回實務篇」稅務講座，並由台北國稅局局長宋秀玲親自參與透過Teams視訊提醒客戶掌握時效及分享匯回案例，境外資金匯回實務及理財稅務專業諮詢，共有上百位台商及高資產客戶視訊參與。

境外資金匯回專法自108年8月上路，根據財政部統計，台商境外資金匯回金額已超過新台幣2750億元，其中兆豐銀統計，透過兆豐銀行匯回超過300億元，個人匯回的市佔率更高達二成，主要是兆豐銀行有境外資金匯回專責團隊，以「一日核准、二日資金匯回」一條龍服務，成功協助台商境外資金匯回，串連香港、新加坡及全球海外分行，建立國際金融理財平台，整合金控資源，結合存匯、授信、理財、信託等專業服務，不僅藉此協助台商將資金集中匯回，也為兆豐銀行帶來拓展「財管2.0高資產客戶服務」的新利基。

兆豐銀行對此指出，目前累積了全台最多的台商境外資金匯回服務案例，且正持續協助多數台商及高資產客戶，以匯回資金進行實質投資計畫、投資理財規劃、個人及企業股權稅務規劃；此外，因應全球反避稅趨勢，兆豐銀行已藉由外匯專業的豐富經驗、企金資源、廣佈全球的營運據點及通匯網路服務，積極協助台商依據市場動態調整全球營運布局。

在兆豐銀取得財管2.0執照之後，未來兆豐銀的高資產客戶將能買到過往僅在OBU銷售的商品，對此兆豐銀行副總陳昭蓉也表示，對於財管2.0高資產客戶服務，兆豐銀將以「服務、科技、商品」三管齊下，透過專業服務團隊、私人銀行財管系統、多元化的金融商品，以滿足客戶資產保全、家族傳承、稅務規劃等全方位的投資理財需求。