馬力歐（右）與蔡卓妍在《感動她77次》中擦出火花。（華映提供）

「阿Sa」蔡卓妍、周柏豪《原諒他77次》原班人馬，於續集《感動她77次》續前緣，更請來泰國男神馬力歐（Mario Maurer）相挺，演出國際巨星。首次參與港片的馬力歐，自曝對香港電影暸若指掌，「我是《古惑仔》系列的超級粉絲，每一集我都看過，對有香港很有熟悉感。」

馬力歐憑《愛在暹邏》、《初戀那件小事》等作紅遍亞洲，受邀到香港拍戲，他還抽空到以古惑仔聞名的旺角朝聖，並用中文說出周星馳、吳孟達等人的名字。他也看過《感動她77次》導演邱禮濤的代表作品《八仙飯店之人肉叉燒包》，驚訝2部電影竟是由同一個導演執導，讓他直呼：「導演的風格太多樣化了啊！希望導演下次拍恐怖片時，能再找我來演出。」

他與阿Sa在片中多次巧遇，擦出曖昧火花，周旋在浪漫又揪心的三角戀情。問起香港與泰國拍戲的差別，馬力歐則說：「因為香港建築太密集，反而是尋找拍攝場景不容易的狀況讓我印象深刻。其他溝通上不會有問題，香港劇組的英文都很好。」《感動她77次》8月13日在台上映。